La lèpre toujours présente : Une dizaine de malades recensés à Diourbel

La lèpre est toujours présente dans le département de Diourbel. Une dizaine de malades est suivie au centre de traitement du district sanitaire de Diourbel.



« A ce jour, 11 malades ont été enregistrés au niveau du district. Les 5 sont en voie de guérison. Les 6 qui sont en traitement, viennent tous les 28 jours, pour prendre pendant douze mois des médicaments qui leur sont remis gratuitement. En sus de cela, ils bénéficient, tous les trois mois, d’un examen physique pour voir l’état de leurs peau, mains et pieds », a dit le point focal, Awa Kane.



Pour la prise en charge de ces patients, elle informe qu’une équipe basée au centre hospitalier universitaire de Fann, vient tous les six mois pour les consulter. « Cette équipe leur remet des chaussures adaptées parce qu’ils peuvent perdre leurs chaussures sans même le savoir », a-t-elle indiqué. Au niveau du centre de santé de Diourbel, assure Mme Kane, un système de surveillance épidémiologique dans les foyers d’où viennent les malades.



A noter que la Journée internationale est l’occasion de rendre hommage aux personnes affectées par la lèpre et de sensibiliser tout un chacun sur cette pathologie pour y mettre fin d’ici 2035. Cette année, le thème est «L’unité pour la dignité».



La lèpre est guérissable et peu contagieuse. C’est une maladie infectieuse chronique, provoquée par le bacille Mycobacterium leprae, qui est acido-résistant et de forme allongée. La maladie touche principalement la peau, les nerfs périphériques, la muqueuse des voies respiratoires supérieures ainsi que les yeux.











Bes bi