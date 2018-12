La lettre émouvante de Amadou Clédor Sall à sa maman Aïssata Tall qui fait pleurer

Après Abd Allah ibn Amr ibn al-As (Puisse Allah l’agréer) un homme se présenta au Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) et sollicite son autorisation de participer au Djihad ,et le Prophète (bénédiction et salut soient sur lui) lui dit : « Vos parents sont-ils vivants ? » – « Oui » répondit-il. – « Inscrivez votre djihad dans leur service » (rapporté par Boukhari, 2842 et Mouslim, 2549).



Les gens du Paradis ont été décrits comme ayant une éthique parfaite et comme étant d’une grande beauté, ainsi que d’un jeune âge. À lire cette description, je ne vois que toi MAMAN. J’ai 30 ans et tu es toujours si jeune à mes yeux, j’ai comme l’impression que je grandis, que je vieillis, et que tu restes toujours la même si jeune, si belle.



Cela est si vrai qu’aujourdhui, et ce, presqu’à chaque fois qu’on est ensemble, je te tiens la main comme si je te guidais, oubliant même que c’est toi qui m’a mise au monde et non le contraire. J’ai permanent ce sentiment protecteur de ta personne qui m’envahit, et cela prouve que l’âge n’est rien qu’un chiffre puis un nombre qui défile au cours des années. En effet, depuis ma naissance “ce fameux” 08-08-88, tu n’as cessé de rayonner, tu rayonnes aussi bien de par ta beauté intérieure qu’extérieure, tu rayonnes de par ton éthique, tu rayonnes de par ton courage, tu rayonnes de par ta détermination.



Comme tu aimes si bien le dire, toute ta vie “on” t’a dit que ce n’était pas possible. Alhamdoulilah, grâce à DIEU tu as pu mener ces missions (familiales, sociales, professionnelles et patriotiques) qui t’ont été confiées depuis lors, et que tu continues d’ailleurs à mener de la plus belle des manières.



Je suis si chanceux de t’avoir, tu es à mes yeux un don d’ALLAH. Te rendre fière est pour moi un sacerdoce car, être la source de ce sourire splendide qui s’affiche sur ton visage est ce que je considère comme la meilleure des récompenses. Tu es mon amie tu es mon cœur, tu es mon TOUT. Qu’ALLAH le tout puissant te garde encore longtemps parmi nous, en excellente santé, et qu’il exauce tes prières InchAllah. Joyeux anniversaire ATS, Je t’aime FORT!



Ton fils aîné Amadou Clédor Sall”