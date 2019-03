La libération immédiate et sans condition de Karim Xrum Xax et Cie exigée

Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Mars 2019 à 21:05 | | 0 commentaire(s)|

Arrestations d’un activiste et de militants de partis politiques lors de manifestations en

lien avec l’élection présidentielle du 24 février 2019



La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), La Ligue

Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), ARTICLE 19 Sénégal/ Afrique de l’Ouest et Amnesty

International Sénégal sont préoccupés par l’arrestation et le placement en détention de

plusieurs personnes lors de manifestations liées à l’élection présidentielle du 24 février

2019.



Le 25 février 2019, Abdou Karim Guéye, un artiste connu sous le nom de Karim Xrum Xax a

été arrêté à la Place de l’Indépendance à Dakar alors qu’il enregistrait une vidéo pour

appeler les citoyens à manifester contre le déroulement du scrutin présidentiel du 24 février

2019. Il est poursuivi pour «incitation à la révolte et injures publiques» contre le Premier

Ministre et sera jugé le lundi 4 mars 2019.



Le 26 février 2019, deux personnes (Moussa Thiombane et Bassirou Dieng) ont été arrêtées,

pour trouble à l’ordre public, lors d’une manifestation des jeunes de la Coalition IDY 2019

devant les locaux de la radiotélévision sénégalaise (RTS) à Dakar.



Le 27 février 2019, neuf (9) personnes (Abdourhamane Diallo, Amélie Ngom, Malamine Fall,

Bigué Simone Sarr, Amath Thiaw, Marième Soumaré, Amadou Ba, Binta Mbaye et Amadou

Bathily) tous membres de la Coalition IDY 2019 ont été appréhendés devant le siège du parti

Bokk Guiss Guiss sis sur la VDN suite à leur conférence de presse. Le Secrétaire national à la

jeunesse de REWMI, Mory Gueye a été arrêté aussi lors de cette manifestation pour des

propos antérieurs à cette conférence de presse. Il est poursuivi pour diffamation, outrage à

magistrat.



Toutes ces personnes ont été arrêtées alors qu’elles exerçaient leur droit à la liberté

d’expression et à la manifestation, des droits garantis par la constitution et des instruments

régionaux et internationaux de droits humains auquel l’Etat du Sénégal est partie.



La Rencontre Africaine pour la Défense des Droits Humains (RADDHO), la LSDH, ARTICLE 19

Sénégal/Afrique de l’ouest et Amnesty International Sénégal demandent leur libération

immédiate et sans condition.



Elles exhortent les autorités étatiques à prendre toutes les mesures utiles pour garantir

l’exercice par les citoyens de leurs droits et libertés sur toute l’étendue du territoire

national.



Ont signé :

Me Assane Dioma Ndiaye – LSDH

Sadikh Niasse – RADDHO

Seydi Gassama, Amnesty International Sénégal

Fatou Jagne Senghor ARTICLE 19 Sénégal Afrique de l’Ouest



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos