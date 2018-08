La liste des nouveaux membres du Conseil Economique Social et Environnemental (document)

REPUBLIQUE DU SENEGAL———-





UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



DECRET n° 2018-1460

portant nomination des membres du Conseil Economique Social et Environnemental



Le Président de la République



Vu la Constitution ;



Vu la loi organique n°2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental;



Vu le décret n°2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation du Conseil économique, social et environnemental;



Vu le décret n°2013-53 du 11 janvier 2013 fixant la répartition des membres du Conseil économique, social et environnemental, modifié par le décret n°2013-308 du 27 février 2013 et le décret n°2017-2076 du 24 octobre 2017 ;



Vu le décret n°2013-54 du 11 janvier 2013 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental, modifié par le décret n°2013-309 du 27 février 2013 ;



Vu le décret n°2013-57 du 11 janvier 2013 fixant les indemnités et les avantages des membres du Conseil économique, social et environnemental, modifié par le décret n°2015-139 du 26 janvier 2015;



Vu le décret n° 2013-94 du 14 janvier 2013 portant nomination du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental ;



Vu le décret n°2013-732 du 28 mai 2013 portant approbation du règlement intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental ;



Vu le décret n° 2017-1531 du 6 septembre 2017 portant nomination du Premier Ministre ;



Décrète :



Article premier : Sont nommés, membres du Conseil économique, social et environnemental au titre des organisations socioprofessionnelles :



Prénom(s) NOM

1. Mody GUIRO

2. Mouhamadou Lamine FALL

3. Mademba SOCK

4. Elimane DIOUF

5. Cheikh DIOP

6. Sidya NDIAYE

7. Baïdy AGNE

8. Ibou NDIAYE

9. Papa Mbagnick DIOP

10. Serigne Ndia NDONGO

11. Ismaïla SOW

12. Nadjirou SALL

13. Thierno MBENGUE

14. Abdoulaye SOW

15. Dr Alpha Boubacar SY

16. Mbaye GUEYE

17. Fodé DIOP

18. Amadou Moustapha NDIAYE

19. Marie BA

20. Haymouth Abdoul DAFF

21. Oumar BA

22. Cheikh Ngaïdo BA

23. Doudou BA

24. Maïmouna Isabelle DIENG

25. Ndiouck MBAYE

26. Tiné NDOYE

27. Sokhna Ndèye Aminata Fall MBACKE

28. Birahime SECK

29. Amacodou DIOUF

30. El Hadji Amadou KANE

31. Imam Cheikh Mohamadou Bamba SALL

32. Oustaz Aliou SALL

33. Marie Madeleine Pinto SENE

34. Ndèye Fatou SOUGOU

35. Mamadou Moustapha DIOP

36. Awa Cheikh MBENGUE

37. Mamadou Lamine DIOUF

38. Alassane THIMBO

39. Ibrahima SALL

40. Diary BA

41. Ibrahima SY

42. Serigne MBOUP

43. Maguette MBOW

44. El Hadji Alioune Badara FALL

45. Emile WARDINI

46. Voré Gana SECK

47. Gade SALL

Article 2 : Sont nommés, membres du Conseil économique, social et environnemental au titre des personnalités qualifiées désignées en raison de leur expertise en matière économique, sociale et environnementale :



Prénom (s) NOM

1. Woula NDIAYE

2. Marième HANE

3. Abdou Lakhat DIAKHATE

4. Baïdy BA

5. Abdou Salam GUEYE

6. Mouhamadou Moustapha MBACKE

7. Bassirou SY

8. Karim SENE

9. Abdoul Aziz NDIAYE n°1

10. Moustapha (Pierre Claver) NDONG

11. Mouhamad DIENG

12. Mor NDIAYE n°1

13. Adja Mame Coumba NDIAYE

14. Moussa SOW

15. Sidel SOW

16. Youssouph DIA

17. Alassane Mbaye THIAM

18. Cl Mansour MBOUP

19. Maïmouna SENE

20. Amadou TIMBO

21. Mamadou Labo BA

22. Pape Demba SY

23. Pr Madior DIOUF

24. El Hadj Momar SAMBE

25. Baye Mamoune NIASS

26. Mame Bousso MBACKE

27. Demba THIAM

28. Mamadou Bana WAGUE

29. Cheikh SARR

30. Magueye NDIAYE

31. Ndane DIOUF

32. El Hadj Ibrahima MBOW

33. Mouhamadou Abib NIASS

Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal.



Fait à Dakar, le 08 aout 2018



Par le Président de la République



Macky SALL



Le Premier Ministre



Mahammed Boun Abdallah DIONNE



REPUBLIQUE DU SENEGAL

———-



UN PEUPLE – UN BUT – UNE FOI



DECRET n° 2018-1459



portant désignation des membres associés du Conseil Economique Social et Environnemental







Le Président de la République



Vu la Constitution ;



Vu la loi organique n°2012-28 du 28 décembre 2012 relative à l’organisation et au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental;



Vu le décret n°2013-52 du 11 janvier 2013 fixant le siège et les conditions d’installation du Conseil économique, social et environnemental;



Vu le décret n° 2013-54 du 11 janvier 2013 fixant les conditions de désignation des membres associés du Conseil économique, social et environnemental et leurs indemnités ;



Vu le décret n°2013-57 du 11 janvier 2013 fixant les indemnités et les avantages des membres du Conseil économique, social et environnemental, modifié par le décret n°2015-139 du 26 janvier 2015;



Vu le décret n° 2013-94 du 14 janvier 2013 portant nomination du Président du Conseil Economique, Social et Environnemental ;



Vu le décret n°2013-732 du 28 mai 2013 portant approbation du règlement intérieur du Conseil Economique, Social et Environnemental ;



Vu le décret n° 2017-1531 du 6 septembre 2017 portant nomination du Premier Ministre ;



Décrète :



Article premier : Sont désignés, membres associés du Conseil économique, social et environnemental :



Prénom Nom

1. Mbaye SAMB

2. Abdoul Aziz NDIAYE n°2

3. Atoumane KA

4. Maimouna Dabel BA

5. Mame Asta Walo KANE

6. Aïssatou BA

7. Dié Leye SECK

8. Mor NDIAYE n°2

9. Mamour Ndary BA

10. Khadim KHOLE

11. Ndeye seynabou NDOUR

12. El Hadj Maodo SARR

13. Mamadou Saliou BARRY

14. El Hadj Magaye GAYE

15. Mahamadou AIDARA

16. Mahamadou FALL

17. Gassimou SY

18. Sadio DANFAKHA

19. Abdoulaye SADIO

20. Mamadou BALDE

21. Adja Oumou BA

22. Gamou Fall DIA

23. Abdou karim BA

24. Mouhamadou NDIAYE

25. Abou LY

26. Ndèye WELE

27. Ibrahima GAYE

28. Mamadou Lamine DIAWARA

29. Sadia FATY

30. Mamadou CISSE

31. Abdoulaye SADIO

32. Mamadou MBENGUE

33. Cheikh GADIAGA

34. Mama Celo GADJIGO

35. Rouguiatou BARRY

36. Atab BADJI

37. Mamadou Kana DIALLO

38. Moustapha Amadou WANE

39. Aïssatou NDIAYE

40. Waldiodio NDIAYE

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République du Sénégal.



Fait à Dakar, le 08 aout 2018



Par le Président de la République Macky SALL



Le Premier Ministre



Mahammed Boun Abdallah DIONNE

