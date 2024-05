La liste divulguée : 132 navires nationaux et 19 navires étrangers pêchent dans les eaux sénégalaises Au Sénégal, les acteurs de la pêche ont toujours réclamé la publication de la liste des navires de pêche qui opèrent dans les eaux sénégalaises. C’est chose faite maintenant. Le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires a publié la listes des navires nationaux autorisés à pêcher dans la Zee sénégalaise et la liste des navires étrangers autorisés à pêcher dans la Zee sénégalaise profondeur. Pour les navires nationaux, il y a 132 navires nationaux qui sont autorisés à pêcher dans la Zee sénégalaise à la date du 02 mai 2024.

Dans un document parcouru par Tribune, le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires donne tous les détails des navires. Les pavillons, le mode de conserve, le type de pêche, les options, les zones de pêche, le maillage, la date de sign, la période de validité, les numéros de licences, rien n’a été laissé au hasard. Tous les détails ont été donnés.



Pour les navires étrangers autorisés à pêcher dans la Zee sénégalaise à la date du 02 mai 2024, il y en a 19 navires. Pour ces navires aussi, les services du ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires ont livré tous les détails y afférant.



Seulement, sur la liste des navires étrangers, il y en a deux qui ne sont pas des navires de pêche, mais des navires d’appui aux senneurs. La publication de ces listes intervient dans un contexte difficile pour les acteurs de la pêche, car le secteur est frappé par une rareté de la ressource halieutique.



Cette publication est-elle faite par souci de transparence ? C’est l’actuel ministre des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, himself, alors dans l’opposition, qui avait signé la charte pour une pêche durable de la coalition nationale pour une pêche durable (Cnaped), au nom de la coalition Diomaye Président pendant la campagne électorale.



Cette charte comporte 13 points dont la publication des navires nationaux et étrangers qui pêchent dans les côtes sénégalaises. Le ministère des Pêches, des infrastructures maritimes et portuaires a aussi publié la liste du permis de pêche par région maritime au 31 décembre 2023. Ainsi, le parc piroguier est estimé à 17.449 pirogues. Les détails relatifs au nombre de permis A, du nombre de permis B et du nombre de permis C ont été également livrés Nous dit « Tribune »



