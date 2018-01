La longue liste des djihadistes sénégalais tués en Lybie et par l’armée nigériane

Mercredi 3 Janvier 2018

Les enquêtes de la Section recherches et de la DIC ont permis de recueillir plusieurs témoignages attestant que des combattants sénégalais ont été tués en Libye.



Déjà, des informations font état de la mort de Zaïd Ba, Abdourahmane Mendy et Moustapha Diop dit Abu Hatem, trois des financiers du groupe de Makhtar Diokhané.



L’ordonnance du doyen des juges informe qu’Ismaël Mbaye est aussi décédé sur le théâtre des opérations en Lybie mais aussi Moustapha Faye alias Abdou Houbaïd et Moussa Mbaye dit Abdou Nafiq. Assane Diène, proche d’Abdourahmane Mendy dit Abou Elimine, a été aussi tué en Lybie.



Quant aux combattants Ibrahima Dieng et Moussa Mbaye, ils ont été tués par l’armée nigériane lors d'affrontements avec Boko Haram selon les témoignages de Mouhamed Ndiaye alias Abu Youssouf.









Libération

