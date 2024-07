La lutte contre la faim dans le monde, recule de 15 ans, selon un rapport de l'ONU

M. Torero a noté que si les tendances actuelles persistent, environ 582 millions de personnes seront encore confrontées à la faim en 2030, dont la moitié en Afrique.

Malgré les progrès réalisés dans la lutte contre le retard de croissance et dans la promotion de l’allaitement maternel, les niveaux de faim dans le monde sont restés obstinément stables pendant trois années consécutives.



Entre 713 millions et 757 millions de personnes souffraient de sous-alimentation en 2023, soit environ 152 millions de plus qu'en 2019, selon le rapport, une publication conjointe de la FAO, du Fonds international de développement agricole (FIDA), du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Focus sur l'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine

Les tendances régionales contrastent fortement avec la faim qui continue d'augmenter en Afrique, touchant 20,4% de la population, alors qu'elle reste stable en Asie, à 8,1%. Il s'agit d'une préoccupation majeure étant donné que la région abrite plus de la moitié des personnes confrontées à la faim dans le monde. L'Amérique latine a enregistré certains progrès, avec 6,2% de sa population confrontée à la faim. Cependant, de 2022 à 2023, la faim a augmenté en Asie occidentale, dans les Caraïbes et dans la plupart des sous-régions africaines.

M. Torero de la FAO a souligné que l'Afrique est confrontée à un défi unique car c'est la seule région où la faim a augmenté en raison de trois facteurs majeurs : les conflits, les extrêmes climatiques et le ralentissement économique.

Parmi eux, il a souligné que la guerre reste « un facteur majeur » de la faim, exacerbant la crise alimentaire dans tous les pays. Se passer de nourriture

Plus de 864 millions de personnes ont été confrontées à une grave insécurité alimentaire, les obligeant à se passer de nourriture pendant certaines périodes. Alors que l’Amérique latine a connu une certaine amélioration de la sécurité alimentaire, en Afrique, 58% de la population du continent souffre d’insécurité alimentaire modérée ou grave.



Les raisons économiques restent également un problème majeur : le rapport révèle que 2,8 milliards de personnes ne pourraient pas se permettre une alimentation saine en 2022.

Parmi les autres conclusions clés du rapport, citons le fait que l'accès à une alimentation adéquate reste hors de portée pour des milliards de personnes. En 2023, environ 2,33 milliards de personnes dans le monde étaient en situation d'insécurité alimentaire modérée ou grave, soit presque le même nombre que lors de la pandémie de COVID-19

Lien entre le coronavirus et la faim

La COVID-19 reste un marqueur important dans la lutte contre la faim dans le monde, le nombre de personnes incapables de se nourrir sainement en 2022 tombant en dessous des niveaux d'avant la pandémie dans les pays à revenu intermédiaire supérieur et élevé.

En revanche, dans les pays à faible revenu, en 2022, le nombre de personnes incapables d’acheter suffisamment d’aliments sains a atteint son plus haut niveau depuis 2017. En 2020, 1,68 milliard de personnes dans le monde n’avaient pas les moyens de se nourrir sainement, soit une augmentation de 59 % dans les pays à revenu intermédiaire inférieur. M. Torero a attribué cette disparité à « l'augmentation significative des inégalités entre les pays et les régions provoquée par la COVID-19 ». Objectifs atteints – et manqués Les progrès en matière de nutrition infantile ont été mitigés, selon le rapport de l'ONU.

Bien que les taux d'allaitement exclusif aient augmenté pour atteindre 48%, les taux d'insuffisance pondérale à la naissance stagnent autour de 15% et le retard de croissance chez les enfants de moins de cinq ans a diminué à 22,3% - ce qui reste en deçà des objectifs.



Peu de progrès ont été réalisés dans la lutte contre l’émaciation et l’anémie chez les femmes, tandis que l’obésité chez les adultes a continué d’augmenter, atteignant 15,8 % en 2022, avec des projections de plus de 1,2 milliard d’adultes obèses d’ici 2030.

Ces chiffres montrent la complexité de la malnutrition sous toutes ses formes et la nécessité d’interventions ciblées, affirment les auteurs du rapport, dans un contexte d’inflation persistante des prix alimentaires, de conflits, de changement climatique et de ralentissement économique qui aggrave l’insécurité alimentaire et la malnutrition à l’échelle mondiale. Nécessité d'un financement accru

Le rapport appelle à un financement accru et rentable et à une approche standardisée en matière de sécurité alimentaire et de nutrition.



« L'une des principales recommandations est de parvenir à une définition commune afin que nous comprenions ce que nous finançons et les éléments clés à inclure dans cette définition. Cela renforcera la responsabilité des donateurs et fournira une image plus claire des flux financiers », a expliqué M. Torero.



Les chefs d’agences des Nations Unies, dont le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, et la Directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Catherine Russell, ont souligné qu’il était crucial de combler le déficit de financement. Ils ont souligné qu’un investissement substantiel était nécessaire pour mettre fin à la faim et à la malnutrition, les présentant à la fois comme un investissement futur et comme une obligation fondamentale.



Sur les 119 pays à revenu faible ou intermédiaire présentés dans le rapport, 63% ont un accès limité au financement. Ces pays sont également touchés par de multiples facteurs d’insécurité alimentaire. Une meilleure coordination des données, une plus grande tolérance au risque et plus de transparence sont essentielles pour combler le déficit de financement et renforcer les efforts mondiaux en matière de sécurité alimentaire, affirme le rapport.



« Nous devons comprendre que nos systèmes agroalimentaires sont soumis à des risques et à une incertitude croissante en raison du changement climatique… les donateurs doivent adopter une plus grande tolérance au risque pour activer un financement efficace », a déclaré M. Torero.

Conformément au thème du rapport de cette année – « Financement pour mettre fin à la faim, à l'insécurité alimentaire et à toutes les formes de malnutrition » – ses recommandations se concentrent sur une approche globale pour atteindre l'ODD 2 : Faim zéro. Cela implique de transformer les systèmes agroalimentaires, de lutter contre les inégalités et de rendre les régimes alimentaires sains, abordables et accessibles.











