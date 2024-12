La lutte sénégalaise en deuil : Décès d’Ambroise Sarr, une de ses figures emblématiques Ambroise Sarr, figure emblématique de la lutte sénégalaise et ancien entraineur de l’équipe nationale, est décédé ce mercredi des suites d’une courte maladie, nous apprend l’APS qui cite une source proche de sa famille.

Ambroise Sarr était originaire du village de Palmarin, une localité du Sénégal située entre Joal-Fadiouth et Djifer dans le département de Fatick.



L’agence rappelle qu’en 2023, le collectif ‘’Initiatives Palmarins’’ lui avait rendu hommage. Ambroise Sarr a participé durant sa carrière de lutteur et d’entraineur à plusieurs compétitions internationales dont les Jeux olympiques.



A sa famille , ses parents et proches, le groupe Leral exprime sa vive compassion, tout en priant pour le repos de son âme !



