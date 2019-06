La main sur le Coran: Babacar Gaye ‘’démolit’’ Aliou Sall L’ancien porte-parole du Pds n’a pas manqué l’occasion de ‘’démolir’’ Aliou Sall après son geste, jurant de son innocence, la main sur le Coran.

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Juin 2019

« Si jurer la main sur le Coran est devenu un moyen de prouver son innocence, alors pourquoi ne pas doter chaque tribunal d’un exemplaire de notre Livre Sacré, supprimer le témoignage et l’enquête judiciaire, envoyer les avocats au chômage, remplacer le juge par un Cadi, afin que tous ceux qui sont en rupture de ban avec la société, puissent en profiter, laver leur honneur et recouvrer leur dignité ? », a, en effet, posté l’ex président du Conseil régional de Kaffrine sur sa page Facebook.

