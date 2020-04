La mairie de Sabodala offre 27 millions de vivres et produits d’hygiène KÉDOUGOU - SOUTIEN AUX POPULATIONS FACE À COVID-19 L’institution municipale de Sabodala est venue en appoint aux pouvoirs publics centraux, en offrant aux populations des vivres et produits d’hygiène dont la valeur oscille autour de 27 millions de nos francs. “Un bon bol d’oxygène”, ont souligné des populations jointes par nos services.



Rédigé par leral.net le Lundi 20 Avril 2020

50 tonnes de riz, 800 cartons de lait en poudre, 800 cartons de détergents sont entre autres, les produits achetés par la municipalité de Sabodala pour assister les populations. “ C’est l’ensemble des 12 000 âmes que compte la collectivité qui seront servies, car toutes sont impactées par la lutte contre le Covid-19 ”, nous a confié l’édile de Sabodala. Pour Mamadou Cissokho, ce geste “ entre dans l’ordre normal des choses, car notre devoir est d’être constamment aux côtés de nos mandants, quelles que soient les circonstances ”.



M. Cissokho d’ajouter que “ la collectivité territoriale vient en appoint aux pouvoirs publics centraux, après avoir appuyé les structures de santé existantes dans le territoire communal en produits de prévention et matériel de protection. Nous ne souhaitons guère que la pandémie continue, sinon nous allons monter en puissance dans la limite de nos moyens pour protéger nos populations ”.



C’est connu, la commune de Sabodala comme la plupart des communes de la région de Kédougou, peine à collecter des taxes et autres impôts. Elles ne fonctionnent en général, qu’avec les fonds de dotation et de concours alloués par l’Etat. Si Sabodala parvient à sortir la tête de l’eau pour aider les populations de façon considérable, c’est parce qu’elle a la chance d’abriter la première entreprise exploitant l’or à l’échelle industrielle et que celle-ci verse dans ses comptes depuis trois saisons, une contribution économique locale assez importante, avec laquelle l’institution réalise d’énormes investissements en termes d’infrastructures sociales de base et d’actions sociales.



Pour rappel, la commune de Sabodala a participé à la “Force Covid-19” comme recommandé par la tutelle et le maire Mamadou Cissokho soutiendra mettre en place dans chaque village, un comité de veille et d’alerte, histoire de barrer la route surtout aux transmissions communautaires.







