Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La maison de Mamadou Mohammed Ndiaye de la RFM dévalisée Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2019 à 23:28 | | 0 commentaire(s)| Alors qu’il était plongé dans la ferveur et la dévotion du Magal de Touba, Mamadou Mohammed Ndiaye, la voix de la revue de presse matinale du Groupe Futurs Medias a été victime d’une rocambolesque affaire de cambriolage à la Cité Mbakyou Faye, précisément à Ouakam.

Profitant du voyage de l’ancienne star de Kaddu Khaleyi avec Ibrahima Ndiaye Yakhi lalo, des saï saï ont ourdi leur stratagème pour réaliser leur coup de façon chirurgicale. En effet, ces bandits ont réussi à chaparder un pactole avec non seulement des bagages emportés, mais aussi et surtout une somme de 3 millions destinée initialement à servir au tournage d’une publicité.



Sans oublier un ordinateur de la marque Apple Macbook Air, une caméra de marque Canon. Et ce n’est pas tout, car, la femme de Mamadou Mohammed Ndiaye a aussi eu la désagréable surprise de constater que ses bijoux en or estimés à 2 millions ont aussi été dévalisés par les malfrats en plus d’un écran plat.

Il est un journaliste réputé sérieux avec des principes...



Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager