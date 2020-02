Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La mannequin préférée de Rihanna…défigurée (Photo) Rédigé par leral.net le Lundi 24 Février 2020 à 15:24 | | 0 commentaire(s)| La mannequin chouchou de Rihanna s’est retrouvée complètement défigurée après une crise. Choquée, Slick Woods a dévoilé son visage à ses fans. Mais que s’est-il passé ?





Nous ne sommes jamais à l’abri des mauvaises surprises. La petite protégée de Rihanna en a payé les frais ! La jeune femme se bat contre un cancer de la peau . Pour se soigner, la modèle de 23 ans suit des séances de chimiothérapie. Mais ce n’est pas pour cette raison qu’elle a eu la peur de sa vie !



En effet, c’est grâce à son compte Instagram que la mannequin Fenty, la marque de Rihanna, donne de ses nouvelles à ses fans. Celle-ci compte 966k abonnés. Alors, elle a posté un selfie pour montrer le désastre.



Les lèvres de la modèle aux sourcils et cheveux jaunes ont triplé de volume ! Méconnaissable, elle écrit alors en description de sa publication : «Une autre crise, et puis m****, je vais devenir végétalienne.»

Mais que s’est-il passé ?



Selon la protégée de Rihanna, sa crise est due à une mauvaise alimentation. Tous ses abonnés sont choqués. Heureusement, elle peut compter sur le soutien de ses amis. D’ailleurs, l’actrice Cynthia Erivo a été très inquiète.



Dans les commentaires, elle écrit «Bébé tu vas bien ?! De quoi as-tu besoin? Puis-je t’aider d’une certaine façon? Je te souhaite beaucoup d’amour.» Elle n’est pas la seule à apporter son soutien à l’amie de Rihanna ! «Je prie pour toi !» commente la chanteuse Rayana Jay.



Plus de peur que de mal pour la mannequin chouchou de Rihanna. En effet, sa réaction allergique est passée. Son visage a donc dégonflé et a retrouvé sa forme d’origine ! Slick Woods a pu reprendre ses bonnes habitudes. En résumé, sortir avec sa petite amie, au Warwick à Los Angeles.



