« La maturité du Président Macky Sall face à l'infantilisme des leaders de Yewwi et du F24 », par Mouhamadou Lamine Massaly

« On ne confie pas une maison en construction à une entreprise de démolition . » En effet, des dynamismes obscurs aux desseins inavoués, tentent vaille que vaille de détrôner le régime du Président Macky Sall, qui a fini de mettre le Sénégal sur les rampes de l'émergence.



Ces forces du chaos qui s'agitent sur le champ sociopolitique, n'ont aucun programme alternatif crédible à proposer aux populations et menacent de détruire tout sur leur passage, si par extraordinaire, elles arrivaient au pouvoir.



Les leaders de Yewwi et du F24 servent aux populations un discours de manipulation, de mensonges et insurrectionnel, avec comme refrain, un piteux « Macky Dégage ». Mais à force de verser dans l'adversité haineuse et revancharde, l'on perd toutes ses facultés de discernement et le raisonnement s'en trouve terriblement spécieux et estropié.



Or, cette calamité est malheureusement arrivée aux chefs de partis membres de la Coalition Yewwi et du F24, qui ont tellement usé de la critique facile, de la délation et du dénigrement systématique, qu'ils ont oublié le B-A BA de la morale et de l'éthique politiques.



Le Président Macky Sall, la seule alternative crédible



Le Président Macky Sall est la seule alternative crédible pour sauver notre République de l'autodestruction. Dans ce délicat contexte sous-régional, entre explosion de la menace terroriste et émergence des juntes militaires, les chefs d’Etat de la Cedeao souhaitent le voir rempiler pour un second quinquennat, au nom de la « stabilité régionale ».



Les péripéties actuelles des opposants revanchards et sournois au régime du Président Macky Sall, prouvent leur incapacité à constituer une alternative crédible. Les leaders de Yewwi et du F24 manquent cruellement de propositions pertinentes, autres que des invectives et une litanie d’absurdités. En un mot, avec l’échec de leur manifestation à la Place de la Nation, qui a fini en queue de poisson, les leaders de Yewwi et du F24 nous font honte !



Entre regroupements contre nature, renonciations idéologiques et opportunisme compulsif, Yewwi et F24 n’inspirent plus confiance. Car, au fur et à mesure de leurs reniements et de leurs postures alambiquées, ils montrent que seul le pouvoir les intéressent et non la volonté d’apporter des ruptures transformatrices, dans l’intérêt, notamment, des Sénégalais.



Au sein de Yewwi et F24, des hommes politiques dont la moyenne d'âge avoisine 70 ans et qui ont eu des parcours politiques riches et diversifiés, aussi bien dans les sphères du pouvoir que dans les rangs de l'opposition, outrepassent les règles d'éthique républicaine.



Habib Sy fut traîné en justice pour escroquerie. L’affaire remonte à 2012, après qu’un client a cédé à l’ex-maire de Linguère, une voiture de marque Mercedes GL 450, immatriculée sous le numéro DK 1575 AN au prix de 33 000 000 FCfa. Habib Sy sera ainsi condamné, en première Instance, à payer 30 millions et 5 autres briques, en guise de dommages et intérêts.



Barthélémy Dias a été Jugé coupable, le 16 février 2017, pour « coups mortels » contre un jeune militant du Parti démocratique sénégalais (PDS).



Khalifa Sall a été déclaré coupable de plusieurs délits, dont « escroquerie aux deniers publics », « faux et usage de faux dans des documents administratifs » et de « complicité en faux en écriture de commerce », mais a, en revanche, écarté les délits « d'association de malfaiteurs » et de « blanchiment d'argent ».



Ousmane Sonko est poursuivi pour "viols présumés" et son procès est fixé au 16 mai. Il a été aussi condamné à 6 mois de prison avec sursis dans le cadre du procès en diffamation, qui l’oppose au ministre Mame Mbaye Niang.



Combattre Ousmane Sonko et Cie, c’est faire œuvre de salubrité publique, pour leur barrer la route.









Mouhamadou Lamine Massaly

Président du Parti de l’Union pour une Nouvelle République (UNR)









Depuis le Canada, le 13 mai 2023



Ousmane Wade