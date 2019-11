Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La méga star Madonna avoue boire son urine après ses concerts Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 09:58 | | 0 commentaire(s)| Madonna Louise Ciccone alias Madona, la mégastar américaine de la pop a avoué boire son urine après chaque concert.





Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, la reine de la pop s’est faite filmer en compagnie de son chorégraphe Ahlamalik Williams dans un hôtel à la fin d’un concert de sa tournée Madame X. Précisément dans la salle de bain de l’hôtel en question.





La baignoire de la salle de bain était remplie d’une eau froide où flottaient d’innombrables glaçons. Une musique de rap rythmait la soirée dans la salle de bain. La star avait commencé par effectuer quelques mouvements de boxe et de danse.



Elle s’était ensuite rapprochée de la baignoire où baignent des glaçons et dont la température supposée était de 5°C. Un premier pied dans l’eau pour tester sa température. Puis les deux pieds dans l’eau froide. Bientôt c’est tout le corps que revêt une combinaison short de sport qui disparaît dans la baignoire. Encouragée par son chorégraphe, elle est restée dans ce bain glacé pendant une bonne minute avant d’en émerger avec un corps tout rougi.

Une minute de ce froid pénétrant mérite bien une boisson chaude. Ou tiède. Et quand la sexagénaire se montre avec sa boisson, on pense d’abord à une bonne tasse d’une tisane quelconque. Jusqu’à ce qu’elle affirme : «C’est vraiment bon de boire de l’urine après un bain d’eau glacée».









