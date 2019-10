La mère de Cheikhou Kouyaté "humiliée" par Mouna Seck

En effet, elle l’a tout bonnement tartinée de gâteau, de farine et d’une poudre de couleur bleue. La dame, visiblement gênée par ce qui venait de se passer, n’a pas caché sa surprise. Ses habits, étaient salis et son maquillage défait.



Quelques heures après la publication de ces moments gênants entre la mère de Cheikhou Kouyaté et sa bru, les internautes ont réagi en se moquant de la maman du footballeur. Certains jugent qu’il s’agit d’une humiliation.