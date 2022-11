La mise en garde d'Oumar Sow aux commerçants : «L'État sévira contre ceux qui tenteront d'en entraver l'application»

À en croire le responsable politique du Parti de l’Alliance pour la République (Apr) dans la Commune de Yeumbeul Sud, département de Keur Massar, « les mesures prises pour baisser les prix de certaines denrées de base (huile, sucre, riz, pain et le loyer) arrivent à point nommé. Elles sont salutaires parce que de haute portée sociale. Aujourd'hui, beaucoup de chocs exogènes influent gravement sur notre économie et c'est ce qu'a compris le Président Macky Sall, qui entend toujours abréger les souffrances de son peuple », a-t-il expliqué.



Et de renchérir : « Je félicite et encourage l'État du Sénégal à la tête duquel se trouve le Président Macky Sall et l'ensemble de son équipe. Ils sont toujours aux côtés des populations. Durant la pandémie de la Covid-19, lors de la survenue des inondations, etc… ils ont pris des mesures hardies, voire draconiennes pour la résilience de nos concitoyens. C'est ce qu'on attend des dirigeants dignes de ce nom. Le fait que plus de 60% du budget 2023 soit alloué au social, en dit long ».



Pour le respect de ces mesures, Oumar Sow de suggérer : « La volonté du gouvernement de la République du Sénégal de soulager les populations est plus que réelle. À ce jour, il nous faut un élan commun. Nous devons constituer les sentinelles pour le respect strict de l'application de ces mesures. Chaque citoyen doit s'investir dans ce devoir. Des brigades de surveillance et autres comités de veille doivent voir le jour pour accompagner l'État ».











