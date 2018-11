Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La nièce d'un ancien PM au cœur d'une affaire de mœurs Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Novembre 2018 à 12:29 | | 0 commentaire(s)| La nièce d’un ancien Premier ministre se trouve au cœur d’une affaire de mœurs qui sera jugé au tribunal de Dakar, ce vendredi. Cette jeune lycéenne de 17 ans « vivait une relation amoureuse » suivie avec le directeur de son complexe scolaire qui lui avait promis le mariage. Mais la grand-mère de la fille découvrant cette relation, va porter plainte contre l’amant de sa petite fille. D.D. le mis en cause, enseignant officiant au lycée John Kennedy, devra répondre des faits de pédopornographie, collecte d’images à caractère pornographique, détournement de mineure suivi de viol.



La jeune lycéenne de ses propres aveux, « a entretenu à plusieurs reprises des relations sexuelles avec cette homme, qui lui a promis le mariage« . L’histoire commence avec les soupçons nourris de la grand-mère de la jeune lycéenne à son endroit. En effet, la grand-mère a remarqué que sa petite fille était beaucoup trop accrochée à son téléphone.



Trop curieuse, par une nuit calme, alors que sa petite-fille dormait, elle s’empare du téléphone de la petite pour savoir avec qui la lycéenne entretient une correspondance aussi assidue. Et ces soupçons vont se renforcer. Tandis qu’elle croyait avoir une petite fille encore vierge, grande fut la surprise de la grand-mère de découvrir que M.T.T échangeait des messages et des vidéos impudiques avec un homme.



Pour confirmer ses soupçons, après cette découverte, la grand-mère emmène sa petite fille au Samu le lendemain pour une consultation. Après examen, le gynécologue conclut que la fille a été «déflorée». Il y a une « défloraison avec lésions nettes avec une raréfaction des vestiges hyménaux ».



C’est sur ces entrefaites et avec l'insistance de la grand-mère que la jeune fille finira par révéler qu’elle avait des «rapports sexuels avec un certain M. Diakhaté ». Suite à ces aveux, la grand-mère cherche à avoir la version du directeur d’école, qui niera les faits en bloc. Mais la dame ne lâche pas l’affaire. Dans la foulée, elle saisit le père de sa petite-fille qui va porter plainte contre le directeur du complexe scolaire de sa fille. Une enquête judiciaire sera ouverte pour tirer l’affaire au clair.



Ainsi, devant les enquêteurs du Commissariat central également, la mineure est restée constante dans les aveux faits à sa grand-mère. Elle commence sa narration par le début de sa relation avec le sieur D.D qui n’est d’autre que son directeur. «A la fin du mois d’avril 2018, j’étais avec mes copines à l’annexe de notre l’établissement pour acheter à manger. C’est là-bas que notre directeur m’a vue et m’a demandée après une brève discussion, de le retrouver chez lui à Liberté III pour qu’on puisse continuer la discussion. Il m’a tendu deux mille francs pour mon transport. Une fois chez lui, nous avons un peu discuté et flirté sans plus. Les rendez-vous chez lui avaient continué et au quatrième jour, nous avons entretenu des rapports sexuels » raconte-t-elle avec force détails.



La nièce de l’ancien Premier ministre va plus loin, en révélant avoir entretenu plusieurs fois des rapports sexuels avec son directeur car ce denier lui avait promis le mariage. Ce que D.D va nier en racontant une version différente de l’histoire. Selon lui, c’est la jeune fille qui l'aurait harcelé avec des messages textes, vidéos osées. Un jour, explique D.D, «je l’ai convoquée dans mon bureau pour la menacer d’en parler à son papa si elle n’arrêtait pas. Mais elle m’a répondu qu’elle allait se suicider si son père le savait. Interrogé à nouveau, D.D, marié et père de deux enfants persiste et signe «que c’est la jeune fille qui lui envoyait des vidéos sexy de manière abusive pour juste le provoquer« . Et, pour couper court avec Marième, « je lui ai promis le mariage« .



Ainsi, cette affaire de pédopornographie, collecte d’images à caractère pornographique, détournement de mineure suivi de vol qui dure depuis le mois d’avril passé, sera vidée ce vendredi 16 novembre 2016.

















Senenews



Accueil Envoyer à un ami Partager