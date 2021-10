La note était salée: A Dubaï, c’était un grand "Xawaré" !

Ce qui est sûr, c’est que c’est le contribuable sénégalais, dont on se fout royalement, qui va payer la très salée note du festin de Dubaï. Toute la République s’est déplacée inutilement à Dubaï, pour la journée du Sénégal de l’Exposition universelle, célébrée en grande pompe hier mercredi.



Les maîtres de cérémonie, le ministère du Commerce, l'Asepex de Dr. Malick Diop dont on se demande l'utilité et l’APIX se disputent la paternité de l’événement. Le reportage diffusé par la RTS, constitue un scandale d’autant plus qu’il montre que presque tout le gouvernement, ainsi que presque tous les directeurs généraux des entreprises nationales, le patronat national dont on se demande ce qu’il a réalisé dans ce pays, des acteurs culturels, des coquins et des coquines, des troubadours…bref toute la racaille républicaine a fait le déplacement pour aller simplement se pavaner et montrer leur tronche hideuse au couple présidentiel.



Une délégation énorme, dont on aimerait vraiment que la note des dépenses soit rendue publique. Que rapporte cette journée du Sénégal sinon que de répéter des choses qui ont été dites et redites depuis fort longtemps ? L’attractivité de notre pays n’est pas synonyme de folklore. Capter les investissements directs étrangers demande d’autres approches qui nécessitent véritablement, des démarches sérieuses d’autant que le seul critère dont se vantait jusqu’ici l’Apix et Mountaga Sy, c’est le Doing Business.



Les centaines de millions dépensés inutilement, pouvaient bien servir à participer au financement du fameux projet de Xeyu Ndawi et autres choses plus utiles, que de payer le déplacement à des personnes qui ne feront que se promener et la bamboula aux frais du contribuable. Et comme c’est le premier des Sénégalais qui parraine le grand Xawaré de Dubaï, on voit que l’exemple du manque de sérieux vient de très haut !













Le Témoin

