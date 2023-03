La nouvelle directrice des Opérations de la Banque mondiale, reçue par Macky Sall

Le Président Macky Sall s’est entretenu, lundi, avec le Vice-Président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre.



Ousmane Diagana est venu présenter au Chef de l’État, la nouvelle directrice des Opérations de la Banque mondiale au Sénégal, informe leSoleil.sn.



Cette visite de la Japonaise Keiko Miwa s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la coopération et du partenariat avec le Sénégal.



Les secteurs ciblés sont l’agriculture et les infrastructures.