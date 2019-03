La patate douce, un véritable aliment minceur

C’est un aliment nutritif, riche en glucides mais avec un apport calorique plutôt modeste (62,8kcal pour 100g de patate douce cuite). La patate contient des fibres, et son indice glycémique est moyen, ce qui signifie que sa consommation n'élève que modérément le taux de glucose dans le sang. La couleur de la peau peut prendre différentes teintes selon la variété: brune, beige, orange, jaune... La couleur de la chair du tubercule varie également: jaune, orange, rouge, blanc…



La patate douce contient relativement peu de calories, notamment en comparaison des autres aliments de sa famille. À juste titre, elle est souvent intégrée à des programmes de rééquilibrage alimentaire et de remise en forme. Mais pourquoi est-elle un aliment minceur ?



Un aliment très nutritif



Les propriétés nutritives de la patate douce sont particulièrement bénéfiques pour notre organisme. Les vitamines qu’elle renferme sont très diversifiées et sont présentes en quantités conséquentes. Ses propriétés lui permettent d’être digérée très lentement, ce qui permet de prolonger la sensation de satiété après les repas. De cette manière, les envies de grignotages et des sensations de faim peuvent être limitées dans la journée, tout comme les quantités de nourriture ingérées lors des repas.



Une assistante de la digestion



La patate douce renferme une importante quantité de fibres. Ces dernières sont très bénéfiques pour le bon déroulement du travail de digestion et du métabolisme. Elle permet ainsi de réguler la digestion et de maintenir le système digestif en bonne santé, tout en favorisant l’assimilation des nutriments.



Des vertus antioxydantes



La patate douce, et certaines variétés en particulier, est riche en colorants naturels : les anthocyanines. Il s’agit de nutriments appartenant à la même catégorie que les flavonoïdes. Ces éléments sont largement réputés pour leurs vertus antioxydantes. Elle contient aussi des caroténoïdes, dotés des mêmes vertus sur l’organisme. Ils détruisent les radicaux libres et permettent de lutter contre diverses maladies. L’intérêt minceur de la patate douce réside en grande partie dans son action antioxydante : en débarrassant l’organisme des toxines et radicaux libres, elle permet au métabolisme de fonctionner à son niveau optimal et de brûler un maximum de graisses durant la journée.



Un coupe-faim très efficace



Consommer de la patate douce permet de réguler ses taux de sucre et donc également, de recevoir l’insuline naturelle indispensable au bon fonctionnement du corps. Ce dernier y devient alors plus réceptif. De ce fait, la patate douce permet de lutter contre les envies de grignoter. Les fibres qu’elle contient apportent une agréable sensation de satiété : ses vertus aident à mincir, mais également à renforcer les muscles. Elle agit comme un véritable coupe-faim naturel.



Plusieurs types de cuisson sont possibles :



- Au four : pas la peine de l'éplucher. Rincez et brossez le tubercule, déposez-le sur une plaque, coupé en deux. Un peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, et enfournez pour 45 minutes à 1 heure, à 180°C. Une cuisson au four en papillote sera aussi très réussie.



- À l'eau ou à la vapeur : procédez comme pour des pommes de terre.



- Dans une friture : les frites et les chips de patate douce donnent de très bons résultats. Les frire s'effectue en deux temps. Trempez vos patates douces découpées en frites dans une huile de friture à 160°C pendant 3 minutes. Égouttez-les et séparez-les sur du papier absorbant. Faites monter la température du bain d'huile à 180°C, puis selon leur taille, trempez les frites dedans pendant 6 à 9 minutes. Une fois la cuisson terminée, n'oubliez surtout pas de "sécher" les frites sur du papier absorbant, sans quoi elles auront un fort goût d'huile.













femmeafrique.com