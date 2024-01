La pêche face à l’exploitation du pétrole : Pourquoi les acteurs de l'association Sanzala vision mareyeur, ne dorment plus ? Le Sénégal va commencer à exploiter bientôt son pétrole et son gaz. Mais, il y a un secteur d'activité où les travailleurs sont très inquiets pour leur avenir. Ce sont les acteurs de la pêche. Selon le président de l'association Sanzala vision mareyeurs, Ousmane Ndiaye, les acteurs de la pêche ne dorment plus du sommeil du juste.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2024 à 10:15 | | 0 commentaire(s)|

" L'exploitation du pétrole, ah oui, cela nous inquiète. Si l'exploitation commence, nous ne pourrons plus pêcher dans certaines zones. Le poisson devient aussi de plus en rare ", explique M. Ndiaye. Très préoccupé par cette situation, il poursuit en se posant de nombreuses questions.



" Allons-nous tirer profit de cette explication ? ", s'interroge-t-il. Mais, à l'en croire, si les acteurs de la pêche ne tirent pas bénéfice de l'exploitation du pétrole, beaucoup risquent de se retrouver dans des situations difficiles. " Nous ne connaissons que la pêche. Le jour où nous n'aurons plus accès à la mer, ce sera la catastrophe pour nous ", alerte Ousmane Ndiaye.



L'association Sanzala vision mareyeurs a célébré ce samedi, ses 10 ans d'existence. L'activité a été organisée au Marché central au poisson de Pikine. Elle avait pour thème : "Tok Fi Tékki Fi" (Rester au Sénégal et y réussir est possible). Une occasion que les responsables de cette association ont saisi, pour sensibiliser les jeunes à bannir l'émigration irrégulière car, il est bien possible de réussir au Sénégal.



" Depuis deux ans, de nombreux jeunes perdent la vie en mer, car ils tentent la migration irrégulière. Nous estimons que les jeunes peuvent bien réussir dans notre pays, car le Sénégal regorge d'énormes potentialités. En cela, nous appelons les jeunes ", soutient Thierno Samb, vice-président de l'association Sanzala vision mareyeurs.



Mais à les en croire, l'État a un rôle important à y jouer, en accompagnant les jeunes dans le domaine de la formation et du financement. " Certes, la pêche est un secteur informel, mais les acteurs de la pêche peuvent être formés dans les métiers du pétrole et du gaz ", a plaidé Ousmane Ndiaye.



