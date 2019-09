La “pique” de Booba à Wally Seck sur Instagram: “Il va falloir arrêter, il est temps…”

Le célèbre rappeur Français Booba a partagé un extrait du clip “Yobanté” de Wally Seck sur son compte Instagram; une manière de soutenir le chanteur. Et comme d’habitude, il se montre toujours drôle sur les réseaux sociaux.



Après le commentaire du Faramaréne “Bro thanks for sharing Booba. I really appreciate”, le DUC va en profiter pour le charrier. “Wally Par contre les gars va falloir arrêter les chansons de 6 minutes, il est temps qu’ca cesse 😂”, écrit-il.