La plateforme F24 au secours d’Aliou Sané

C’est aujourd’hui que la Chambre d’accusation doit se prononcer sur l’appel du procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar, demandant l’annulation de la liberté provisoire décernée par le juge d’instruction au leader de Y en a marre. C’est pourquoi la plateforme F24 a rendu public un communiqué hier, pour inviter la Chambre d’accusation à ne pas suivre le procureur dans son réquisitoire liberticide contre Aliou Sané. Elle l’exhorte également à ne pas contribuer à étouffer davantage « les Sénégalais qui, en tout état de cause, ne se laisseront pas intimider par les persécutions, emprisonnements et actes dictatoriaux d’un autre âge », lit-on dans "L'As".



Selon les membres du F24, Aliou Sané avait fait l’objet de maltraitance lors de son arrestation arbitraire et sa détention pendant cinq jours. Pour eux, le procureur s’acharne toujours sur leur camarade et cherche à l’embastiller pour des mobiles qui restent à élucider. Dans leur communiqué, les membres du F24 rappellent que les prisons sont pleines et « les blessures et décès des manifestations de juin hantent encore le sommeil des Sénégalais ».



Pour eux, ces derniers attendent du gouvernement de Macky Sall, des mesures allant dans le sens de la désescalade, de l’apaisement et de la fin des restrictions des espaces de liberté.