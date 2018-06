"La plus grande honte de l’histoire", "humiliation"… la presse allemande sous le choc

Il n'y a pas que la presse brésilienne à avoir de la mémoire. C’est également le cas de la presse allemande est en particulier de Bild. «Pas de mots !» titre ainsi le quotidien allemand après l’incroyable défaite de l’Allemagne face à la Corée du Sud (2-0) et l’élimination du champion du monde en titre dès la phase de groupes. Une première dans la glorieuse histoire de la Mannschaft. C’est par ce même titre «Ohne Worte !» que le quotidien allemand avait célébré la tout aussi incroyable victoire allemande (7-1) face au Brésil, en demi-finale, il y a quatre ans.













Dans ses pages intérieures ou sur son site internet, Bild fait beaucoup moins dans la finesse, évoquant notamment «la plus grande honte de l'histoire de la Coupe du monde allemande». Pour la plupart des observateurs, la Mannschaft a effectivement concédé face à la Corée du Sud la défaite la plus infamante de son histoire, Kicker parlant d’une «débâcle historique» et d’«une humiliation» et le Süddeutsche Zeitung des «heures les plus sombres de l'histoire du football allemand».













Et le ton est le même du côté du Spiegel pour qui la «Mannschaft est K.O.» et a enregistré «une défaite historique», ou de Die Welt, qui parle lui aussi d’«une honte historique». Le «naufrage» évoqué par le Tagesspiegel n’est pas encore digéré que la presse allemande se tourne déjà vers l’avenir et s’interroge au sujet de Joachim Löw, sous contrat jusqu’en 2022 mais qui n’est plus pour certains l’homme de la situation. Même si les médias allemands sont tous d’accord avec lui pour avoir affirmé : "Nous n'avons tout simplement pas mérité de nous qualifier."