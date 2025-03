La police annonce la saisie de plus de 97 kilogrammes de chanvre indien : Cinq personnes arrêtées L’information tombée hier, est issue de la Direction générale de la Police nationale (DGPN). Dans un communiqué partagé dimanche, elle renseigne avoir effectué une saisie de plus de 97 kilogrammes de chanvre indien et procédé à l’arrestation de cinq personnes



Une action qui entre dans le cadre d’une opération contre le trafic de drogue entre Dakar et Ziguinchor, au cours du week-end.



« i[Les agents de la division opérationnelle de l’OCRTIS [Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants], ont mené une opération majeure ce week-end, qui a permis de saisir 97,5 kg de chanvre indien et d’appréhender cinq individus ]i», a indiqué la DGPN, dans un message publié sur les réseaux sociaux.



