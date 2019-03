La police technique et scientifique collecte des indices et ramasse 5 douilles sur la scène du braquage

Informés du braquage, les limiers du Commissariat d’arrondissement de Jaxaay ont fait le déplacement et procédé aux constats d’usage des faits, avant d’ouvrir une enquête. Ils ont effectué des auditions sur procès-verbal du personnel de la station d’essence, témoin du braquage nocturne, et lancé l’appel à témoin, histoire de tenter d’identifier les malfaiteurs. Quant aux éléments de la Police technique et scientifique, ils ont collecté beaucoup d’indices sur la scène du braquage et ont ramassé cinq douilles des cartouches des fusils de chasse des gangsters.



Apres le visionnage de la caméra de surveillance, soufflent nos sources, les policiers ont voir les gangsters à l’œuvre. « On pouvait voir sur la vidéo des gens habillés en pantalon jean, flanqué d’un grand boubou multicolore (mode baye fall) et coiffé d’un grand foulard de tête, qui laissait apparaitre à peine leurs yeux et leur visage. Tandis que d’autres étaient encagoulés. Il y avait des individus d’un âge très avancé parmi eux », selon notre source.



Au cours du visionnage de la vidéo, indiquent nos informateurs, les brigands communiquaient en peulh et tenaient à la main leur arsenal de braquage et des armes blanches, notamment, des machettes à lame scintillante. Ils détenaient également des fusils de chasse, des pistolets automatiques (PA) et des armes à feu de fabrication artisanale.















