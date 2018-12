Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici La "policière la plus torride d'Allemagne" va devoir choisir entre sa carrière et son compte Instagram Rédigé par leral.net le Samedi 29 Décembre 2018 à 16:35 | | 0 commentaire(s)|





Du haut de ses 33 ans, Adrienne Koleszàr est une star du web outre-Rhin. Surnommée la "policière la plus sexy d'Allemagne", la jeune femme compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram, où elle publie très régulièrement des clichés mettant en valeur sa plastique sculpturale. Mais sa célébrité virtuelle pourrait lui coûter cher.



Policière de son état, Adrienne a longtemps travaillé dans le secteur bancaire avant de rallier les forces de l'ordre. En parallèle de cette reconversion, la trentenaire s'est lancée en 2016 sur Instagram, où elle a commencé à partager des clichés de son quotidien et des conseils bien-être à ses followers. Les internautes sont immédiatement séduits, et sont bientôt des centaines, puis des milliers à s'abonner à son compte.



Policière ou influenceuse, elle doit choisir



Deux ans plus tard, Adrienne est aujourd'hui l'une des influenceuses les plus en vue chez nos voisins allemands, et sa célébrité a attiré de nombreux sponsors, prêts à dépenser des fortunes pour associer leur marque à la jeune femme. Face à ces sollicitations, la jeune femme a pris une grande décision: poser un congé sans solde de 6 mois et mettre sa carrière entre parenthèses, pour se concentrer pleinement sur sa vie d’influenceuse, et tenter de devenir mannequin professionnel.



Un choix qui n'a pas franchement plu à sa hiérarchie, qui lui aurait récemment demandé de faire un choix entre sa nouvelle vie et sa carrière dans les forces de l'ordre. La jeune femme a jusqu'à la fin du mois pour trancher.

Play Video







Gentside Policière de son état, cette Allemande de 33 ans est aussi une star d'Instagram outre-Rhin. Mais elle ne pourra plus cumuler ses deux vies très longtemps...Du haut de ses 33 ans, Adrienne Koleszàr est une star du web outre-Rhin. Surnommée la "policière la plus sexy d'Allemagne", la jeune femme compte plus de 600 000 abonnés sur Instagram, où elle publie très régulièrement des clichés mettant en valeur sa plastique sculpturale. Mais sa célébrité virtuelle pourrait lui coûter cher.Policière de son état, Adrienne a longtemps travaillé dans le secteur bancaire avant de rallier les forces de l'ordre. En parallèle de cette reconversion, la trentenaire s'est lancée en 2016 sur Instagram, où elle a commencé à partager des clichés de son quotidien et des conseils bien-être à ses followers. Les internautes sont immédiatement séduits, et sont bientôt des centaines, puis des milliers à s'abonner à son compte.Deux ans plus tard, Adrienne est aujourd'hui l'une des influenceuses les plus en vue chez nos voisins allemands, et sa célébrité a attiré de nombreux sponsors, prêts à dépenser des fortunes pour associer leur marque à la jeune femme. Face à ces sollicitations, la jeune femme a pris une grande décision: poser un congé sans solde de 6 mois et mettre sa carrière entre parenthèses, pour se concentrer pleinement sur sa vie d’influenceuse, et tenter de devenir mannequin professionnel.Un choix qui n'a pas franchement plu à sa hiérarchie, qui lui aurait récemment demandé de faire un choix entre sa nouvelle vie et sa carrière dans les forces de l'ordre. La jeune femme a jusqu'à la fin du mois pour trancher.



Accueil Envoyer à un ami Partager