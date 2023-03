La presse de ce lundi, revue par Leral.net

L'affaire des accusations d'Hadjibou Soumaré contre le président Macky Sall est le sujet le plus commenté par les journaux et reçus par la rédaction de Leral ce 05 mars 2023



L'ancien PM a accusé le chef de l'État d'avoir remis à l'opposante française, Marine Le Pen, 7 milliards de francs CFA. Et c'est "bes bi" qui donne le ton en affichant dans sa une " Hadjibou Charge Macky'. " Reçue par le président MackySall, le 18 janvier dernier , Marine Le Pen risque de créer une polémique au Sénégal , près de deux mois après son départ, estime le quotidien de Emedia selon qui dans une lettre adressée au président de la République samedi, Cheikh Hadjibou Soumare demande des explications sur un supposé don fait à la présidente du rassemblement national.



Des accusations de détournement sont fréquentes au Sénégal mais pour l'observateur, celle-ci... est trop grosse pour s'éteindre de suite, car estime le quotidien du groupe futurs médias, "si le feu s'est vite propagé sur le net et que la polémique a enflé au fil des minutes sur les réseaux sociaux, c'est bien en raison du statut et de la riche carrière de l'homme, surtout dans le domaine des finances publiques du pays". La publication rappelle que la formation de l'ancien PM et son cursus professionnel ne permettent pas de croire qu'il puisse débiter une telle énormité sans aucune once de vérification ".



" Le pacte faustien!", s'exclame l'éditorialiste du quotidien yoo-yoor. " Tous les sénégalais se demandent pourquoi le President Macky Sall est si fasciné par l'extrême droite française au point de recevoir en catimini son leader Marine Le Pen et avoir fait cadeau de 7,9 milliards de francs CFA si l'on en croit les propos de Cheikh Hadjibou Soumare contenus dans une missive ouverte adressée au Président de la République ", écrit SerigneSaliou Gueye



La République des scandales à milliards, regrette tribune. En effet, si l'on en croit la publication," il ne se passe pas un jour sans qu'un scandale à milliards ne soit décelé au grand public . Le quotient de D-media écrit "qu'après celui des forces COVID-19 qui a épinglé une dizaine de ministres et Dages , Bougane Gueye Dani vient de révéler un autre scandale de détournement de 98 milliards de francs CFA au ministère des transports terrestres dirigé par le frère de la première dame, Mareme Faye Sall .



Loin de cette politique, sud quotidien, de son côté, s'intéresse à l'exploitation du petrole et du gaz au Sénégal en titrant ," une manne , mille attente!". La publication informe que " s'agissant du champ Gta appartenant au Sénégal et à la Mauritanie, l'exploitation a savoir British Petroleum (PB) s'est déjà engagé à acheter la moitié de la production. Et dans ce co-projet le Sénégal et la Mauritanie partagent la production '. Et ajoute-t-elle, " avec les réalisations des phases II et III du projet M, la production du gaz devrait atteindre 10 millions de mètres de cubes"



Pour sa part le Quotidien aborde le sujet relatif au classement de l'indice sur prospérité. Le journal qui barre en sa Une " La longue marche" renseigne que le Sénégal est classé 102ème sur 167 pays par Legatum Institute"



82e édition du Daaka de Médina Gounass ( retraite spirituelle). Le soleil revient sur les prières et remerciements du khalife de Gounass pour les réalisations du PresidentMackySall. " Ses réalisations parlent et témoignent d'elles-mêmes tant elles sont visibles" rapporte l'astre de Hanne qui reprend les propos de Thierno Amadou Tidiane Ba selon qui "en douze ans de magistrature " MackySall a réussi à " démultiplier les travaux. Ce qui témoigne, selon le khalife de Gounass, d'une bonté divine à accorder au President de la République



En sport notamment la lutte avec frappe, ReugReug bat sa Thiès dans la confusion. "Un combat, deux chutes !" s'étonne le quotidien Sunu Lamb. Le quotidien spécialisé en lutte renseigne qu'hier, (dimanche), les amateurs de lutte avec frappe ont assisté à " un évènement de haut vol" à l'arène nationale.





