La presse en deuil: Décès de Georges Lou O’connor

Triste nouvelle : décès hier à Dakar de Georges Lou O’Connor, secrétaire de rédaction, maquettiste au Soleil (début des années 80), Le Matin, entre autres. Il nous avait couvert d’un manteau protecteur, Habib Fall, Abdou Karim Diarra et moi, à la rédaction du Matin, en 1997 souligne le journaliste du Soleil Samboudian Kamara qui donne la nouvelle. « Si son nom sonne british, il n y avait pas plus Guinéen et Africain que lui.



Il appartient à l’aristocratie Akou basée en Gambie, en Guinée, en Sierra Leone et au Liberia. JO’ avait su négocier le virage de l’informatique alors que la plupart des secrétaires de rédaction s’accrochaient laborieusement au Picametre, jonglant entre Cicéro et mesure d’écartement. JO est l’oncle de Jean Marc Diakite, journaliste retraité du «Soleil». Paix à son âme » ajoute notre confrère du Soleil.

Le Témoin