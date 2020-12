La presse endeuillée : le Journaliste Ibrahima Khalil Sène du GFM est décédé ce lundi La triste nouvelle est tombée en cette fin d’après midi. Ibrahima Khalil Sène, Journaliste au Groupe Futurs Médias est décédé, ce lundi, à Tivaouane.

Ancien correspondant de la RFM à Louga pendant plusieurs années, Ibrahima Khalil Séne a également travaillé pour la rédaction d'iGFM, partage le site du groupe.



Agé de 55 ans, Ibrahima Khalil Sène suite à une longue maladie, était alité depuis quelques temps. Une triste nouvelle qui touche au-delà de sa famille, ses collègues et collaborateurs.



A sa famille, ses proches et à toute la presse, Leral.net exprime sa vive compassion et prie pour son repos éternel. Par la Grâce de DIEU que le paradis soit sa dernière demeure



