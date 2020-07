La presse sénégalaise en deuil : Ameth Bachir Ndiaye du quotidien « La Tribune » est décédé ce matin La presse sénégalaise est encore touchée par la perte d’un proche. Journaliste du quotidien sénégalais « La Tribune », Ameth Bachir Ndiaye est décédé ce mercredi 15 juillet 2020 .

C’est une bien triste nouvelle partagée sur Facebook qui vient de parvenir à leral.net : le journaliste Ameth Bachir Ndiaye de « La tribune » est décédé en cette matinée du mercredi 15 juillet 2020 .



Pa Bachir comme l’appelaient certains, dont les réactions de solidarités et de compassions se multiplient depuis l’annonce de son décès, est connu comme un homme très sympa, professionnel. Respectueux et très souriant Il répandait la joie et le sourire partout où il passait ; selon les témoignages publiés.



Au Groupe Dmédias, à sa famille, ses amis et proches, leral.net exprime sa profonde compassion. Paix à son âme, par la Grâce de DIEU que le paradis soit sa demeure pour l’éternité !



