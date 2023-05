La presse sénégalaise face aux dommages et risques : Le Synpics revient sur la situation et alerte Le Synpics - Syndicat Professionnels Information Communication Sénégal a dans le cadre de son monitoring de ce 29 mai, noté que des FDS ont touché par un projectile tiré presque à bout portant, un cameraman de Senego et pris à partie des jeunes reporters de Sénégal 7, priés d'arrêter leur direct par des éléments de.la sécurité publiques, alors qu'ils pensaient faire face à une vérification d'identité professionnelle.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Mai 2023 à 10:22 | | 0 commentaire(s)|

Dans la note reçue, le Synpics dénonce ces violations flagrantes de la liberté d'informer et en appelle au respect par les FDS, des droits des journalistes sur le terrain de la collecte. La presse s'organise de plus en plus, pour, lors d'événements du genre, se regrouper et veiller à ne pas être infiltrée par des "liveurs" et "youtubeurs" non professionnels.



La situation des journalistes et reporters positionnés derrière les FDS qu'on a constatée dans l'après-midi, est la norme que les médias sur le terrain doivent cultiver.



Le SYNPiCS encourage les journalistes et techniciens sur le terrain à privilégier les déplacement en groupe, leurs cartes de presse bien visibles et les gilets presse, en évidence.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook