La prison de Rebeuss bientôt démolie, une cité judiciaire érigée à la place

La Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Rebeuss sera bientôt déplacée. À la place, c’est une cité judiciaire qui y sera érigée. Cette décision de l’Etat a été saluée par les députés de la majorité. ‘’ Cela montre que le président de la République a une belle vision de la Justice’’, s’est réjouie la présidente de la Commission des Lois de l’Assemblée nationale, Dieh Mandiaye Ba, informe Emedia.



Ce projet ainsi que celui de la construction des sièges de la direction de l’administration pénitentiaire et la direction de l’éducation Surveillée seront sont contenus dans un vaste programme de l’État estimé à 250 milliards F CFA.

Dans le cadre du programme de modernisation et de mise à niveau des infrastructures, le chef de l’État a décidé de la mobilisation de 250 milliards F CFA, pour mettre à niveau les infrastructures dans le secteur de la justice.



Ce programme va concerner toutes les régions du pays et sera exécuté dans un délai de 72 mois, à travers l’enveloppe de 250 milliards de F CFA qui sera répartie sur une échéance de 10 ans, à raison de 25 milliards de F CFA par an.

"Ainsi, avec ce programme, le niveau des infrastructures judiciaires dans notre pays sera conforme aux standards internationaux", a annoncé le ministre de la Justice.