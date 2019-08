La production industrielle en repli de 4,7% en juin L’activité industrielle a été marquée, au mois de juin, par une chute de 4,7% de la production par rapport au mois précédent, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).

’Cette baisse est notamment liée à une contreperformance de l’activité de production des industries mécaniques, extractives, alimentaires et de production d’énergie’’, explique l’ANSD.

Elle signale qu’il y a en revanche une croissance de l’activité des industries du papier et du carton, chimiques et des matériaux de construction.

L’ANSD fait cependant état d’‘’un arrêt de production des industries textiles et du cuir’’ durant le mois de juin.

‘’En référence au mois de juin 2018, l’activité industrielle s’est bonifiée de 5,0%. La production totale au cours du premier semestre de 2019 a également progressé de 2,2%, comparée à celle de la période correspondante de l’année précédente.’’

Aps



