La promesse d’un enfant de 12 ans !

"Il y a 14 ans, jour pour jour, je tenais cette conversation avec ma maman sur le chemin de l’école.



Moi : Maman pourquoi tu n’as pas de voiture comme papa ?

Maman : je ne gagne pas autant que ton père pour m’acheter une voiture !

Moi : Maman je te fais la promesse qu’un jour je t’achèterai une voiture !

Une promesse tenue aujourd’hui, grâce à 5 années de dur labeur, d’économie, où j’ai cumulé travail et études !



Vente de poulets de chair, vente de parfum, ensuite manutentionnaire, caissier, agent d’accueil, preneur de notes de tous ces petits boulots pour tenir une promesse faite à ma plus belle certitude.



Combien de fois ai-je sursauté de mon lit, en larmes, envahi par ce désir ardent de la rendre fière. C’est la seule et unique femme au monde pour qui j’ai, plus d’une fois, versé des larmes. Parce que tout ce que je suis, ou espère, je le dois à mon ange mère.



Alors comment pouvais-je attendre d’être riche pour tenir cette promesse ? N’attendons pas d’être fortuné pour faire plaisir à nos parents qui ont tant fait.



Une voiture, un sourire et une destination. Ta peau, tes yeux, ton regard et ton sourire. Fleurs de l'amour réunies dans une porte-clés. Que je te tends, Maman. Que je te remets.



Merci pour ta tendresse et ta patience, pour tes attentions et pour notre connivence.



Une voiture, un chemin et une destination. Pour te témoigner, Maman, mon amour à tout jamais".













Massamba Dieng Sarr