La propriétaire de Sweet beauté arrêtée D'après une source de Leral, la gérante de Sweet beauté Spa Ndeye Khady Ndiaye vient d'être placée en garde à vue. Née le 13 juillet 1988 à Kaolack, elle serait poursuivie pour les délits d’incitation à la débauche et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.



Elle ne s'appelle pas Amy Diop, Absa Diagne ou Fina Coulibaly. Selon les informations de Libération online, Ndèye Khady Ndiaye, née le 13 juillet 1988 à Kaolack et propriétaire de l’institut de beauté dit Sweet Beauté Spa, vient d'être placée en garde à vue à la Sr. Elle est poursuivie pour les délits d’incitation à la débauche et de diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs, a appris Libération online.

