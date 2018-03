La psychose des enlèvements d’enfants gagne Thiès, les conducteurs de motos Jakarta indexés

La peur de voir leurs progénitures victimes d’enlèvement trouble la quiétude des parents à Thiès selon le site Pressafrik. En effet, ces parents qui indexent les conducteurs de motos Jakarta de s’adonner à cette activité, surtout après l’enlèvement d’une adolescente, ainsi que celui raté d’un garçon, ont organisé une course poursuite contre quelques unes d'entre eux vendredi. Ces derniers avaient des postures suspectes devant une garderie d’enfants. Ce qui avait mis la puce à l’oreille des riverains.



Les Thiessois qui s’en sont plaints à la nouvelle ministre de la Bonne gouvernance et de la Protection de l’enfance présente dans la capitale du Rail, ont entendu cette dernière leur conseiller d’être plus vigilants quant à la surveillance de ces jeunes innocents.



«Je souhaite que l’enfant Sénégalais retrouve sa place dans cette communauté, dans sa famille. Et j’exhorte tout un chacun à protéger cet enfant, à l’accompagner et à l’éduquer pour qu’il soit citoyen de demain. Et qu’il fasse partie des meilleurs citoyens», a déclaré la ministre Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop.