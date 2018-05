Si on savait déjà que Nabil Fekir avait un bon de sortie pour cet été, on sait maintenant depuis quelques heures que son prochain club devrait être Liverpool. En effet, selon RMC et Canal+, le lyonnais va signer un contrat de 5 ans avec le club anglais pour un transfert estimé à 70 millions d'euros (bonus compris).



Une arrivée sur laquelle a été interrogée hier l'attaquant des Reds Sadio Mané. Le sénégalais s'est montré ravi de voir le français débarquer à Liverpool comme en témoigne sa phrase lâchée au micro de SFR Sport : "Si Fekir vient chez nous, ça va être le feu !", a ainsi promis Mané comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

SFR Sport Mané : "Si #Fekir vient chez nous, ça va être le feu !" #Liverpool #PremierLeague #OL #TeamOL