La réaction du rappeur Niit Doff après la sortie de Ismaïla Madior Fall sur Sonko

«Ousmane Sonko a atteint le plafond. Je ne crois pas qu’un candidat qui a l’insulte à la bouche, qui est si radical et contradictoire dans ses positions, puisse un jour avoir la majorité des votes des Sénégalais», tels sont les propos du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall lors de son entretien avec le journal «Enquête». Sur sa page Facebook, le rappeur Nitt Doff a répondu au Garde des Sceaux. Pour le souteneur du candidat de la coalition ”Sonko Président”, l’ancien professeur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) n’a pas de leçon à donner à son leader.



Voici, à cet effet, l’intégralité du Post du Rappeur

«Vous les politiciens vous n’avez aucune leçon à donner à Ousmane sonko

Ceux qui insultent le peuple c’est vous

Ceux qui volent le peuple c’est vous

Ceux qui affament le peuple c’est vous

Vous êtes plus riches que les présidents et ministre européens et américains et vous ne pouvez pas justifier l’origine de vos fortunes

Ceux qui volent des élections c’est vous

Ceux transhument et qui se vendent aux plus offrants c’est vous

Les clowns sans éthiques ni convictions c’est vous

Ceux qui apprennent aux jeunes l’indignité c’est vous

Alors Qu’est ce qui justifie votre arrogance ?

Vous êtes incapable de donner l’eau potable l’éducation la santé le travail et pourtant vous êtes indisciplinés suffisant et méprisant envers le peuple

Vous êtes jaloux de Ousmane Sonko parce que avec lui et la jeunesse c’est une relation sincère et de confiance

Personne ne reçoit de l’argent mais juste la vérité et l’espoir».















Actusen.sn

