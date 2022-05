« La réception matériel des documents relatifs aux élections est une obligation », Ndiaga Sylla, expert électoral Invité de l’émission Objection de la radio privée Sud Fm de ce dimanche 22 mai 2022, l’expert électoral, Ndiaga Sylla persiste et signe que la Commission de réception des candidatures était bel et bien habilitée à recevoir les dossiers de rectification amenés par le mandataire nationale de la coalition Yewwi Askan Wi.

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Mai 2022 à 17:04 | | 0 commentaire(s)|

Se basant sur les dispositions du Code électoral en son article 178 point 5, il estime que même un dossier déposé au-delà des délais doit être réceptionné d’autant plus que « la réception matériel des courriers ou des documents relatifs aux élections est une obligation, c’est un acte matériel obligatoire. Maintenant, entre réceptionné un dossier et l’exploité pour donner son avis, c’est autre chose » .



Répondant à ceux qui estiment que YAW devait aller déposer au niveau du bureau courrier du ministère, Ndiaga Sylla rappelle qu’en période électorale, il y a des délais précis qui sont fixés. Donc, à son avis, si les dossiers étaient déposés au niveau du bureau courrier du ministère de l’Intérieur, alors que le Conseil constitutionnel ne dispose que de 3 jours pour statuer, ce courrier pourrait arriver en retard. Il dit être convaincu que cette commission devait recevoir les dossiers.

Sudquotidien.sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook