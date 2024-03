La reculade sur le franc Cfa : Une allégeance au "système" Dans le tumulte politique et économique qui secoue la scène internationale, la question du Franc Cfa s'est révélée être un terrain de débats houleux, révélant les enjeux de souveraineté et d'allégeance au "système" mondial. La récente volte-face d'un candidat, initialement fervent défenseur de l'idée d'une monnaie nationale, soulève des interrogations quant à l'indépendance des acteurs politiques et à leur capacité à résister aux pressions extérieures.



En effet, ce candidat, ayant promu avec vigueur l'instauration d'une monnaie nationale, semble avoir cédé aux injonctions du "système international", abandonnant ainsi ses convictions premières au profit d'une alliance opportuniste. Quelles sont les forces obscures qui ont pu exercer une telle influence sur un prétendant à l'antisystème ? Quelles sont les concessions qu'il est prêt à faire et quelles seront les conséquences pour le peuple qu'il prétend représenter ?



Cette récente reculade soulève des questions fondamentales sur la véritable nature des engagements politiques et sur la fidélité des acteurs aux idéaux qu'ils défendent. En cédant à des pressions externes, ce candidat compromet-il non seulement sa propre intégrité, mais également la confiance du peuple qui l'a porté au-devant de la scène politique ?



Face à cette imposture, il est impératif de rester vigilant et de continuer à défendre avec fermeté, les valeurs de souveraineté et d'indépendance. Le combat pour une véritable représentation politique, dénuée d'allégeance aux intérêts étrangers, doit être poursuivi sans relâche. Car c'est seulement en restant fidèles à nos principes, que nous pourrons véritablement préserver notre dignité et notre autonomie face aux pressions du "système".











Pape Malick Ndour

