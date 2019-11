La réfection du Building administratif a coûté 30,4 milliards FCfa La réhabilitation et la modernisation du Building administratif de Dakar a coûté 30,4 milliards FCFA. C’est ce qu’a révélé, hier, à l’Assemblée nationale, le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Un financement de la Boad, des banques locales et de l'État du Sénégal, a permis cette réfection, a-t-il ajouté. L'évaluation du projet par la Boad table sur un taux de rentabilité économique, sur la base des coûts et avantages économiques, qui s'établit à 18,5%, selon "Libération".

