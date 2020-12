La réinsertion des migrants est possible : Cheikh Sow de retour, montre la voie et lance un appel à l’Etat Cheikh Sow, un migrant de retour, s’est aujourd’hui lancé dans la transformation de certains produits locaux. Natif de Louga et sorti des Daaras de Coki pour ses études coraniques, l’homme, la quarantaine mais toujours jeune, a été formé dans les domaines de l’agriculture, avant de se reconvertir dans la photographie. Cet entretien avec Leral Tv dessine les contours de la possible réinsertion des migrants. Cheikh Sow, un migrant de retour, nous montre la voie et lance un appel à l’Etat…

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Décembre 2020

Bien des années après dans la profession de photographe, saisissant l’opportunité d’aller en Europe, Cheikh a atterri en Italie om il gagnait sa vie…Mais le Sénégal toujours en cœur, il revient au pays bien des années après et avec l’appui d’un de ses frères, il va entrer dans le domaine de la transformation des produits locaux, l’ail étant sa porte d’entrée.



Malgré un contexte difficile, l’homme tient bon avec en foi qu’une réinsertion des migrants est possible, même si des écueils ne manquent pas. C’est d’ailleurs pourquoi il lance un appel à l'état du Sénégal, à nos autorités...



Leral Tv en entretien exclusif avec Cheikh Sow.



