La réplique de Modou Lô: «Ceux qui disent que je ne mérite pas le titre de Roi des arènes» Après sa victoire sur Eumeu Sène, beaucoup ont déclaré que Modou Lô ne mérite pas le titre de «roi des arènes». Pis, nombreux sont les lutteurs qui ont indiqué que le chef de file de «Rock Energie» n'est pas leur «roi».



Vendredi 4 Octobre 2019

Le principal intéressé, dans un entretien accordé à Records, a tenu à leur porter la réplique. «Dieu a fait que je suis l'actuel Roi des arènes et nul n'y peut rien. Ceux qui le disent sont. soit de mauvaise foi, soit ne sont pas des supporters. Avec la carrière qui est la mienne, aussi courte et insignifiante soit-elle, les gens peuvent quand même dire si oui ou non je mérite la couronne», a-t-il indiqué.



