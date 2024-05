La réponse de Aissatou Diop Fall au Cored

"Le Cored a publié ce vendredi un communiqué pour dénoncer une vidéo devenue virale sur le net et contenant des propos extraits d'une émission de la PDG de Public. Sn Tv, un organe du groupe PROD'ADF. Dans cette émission Adf&co du Lundi 06 courant, Mme Aissatou Diop Fall a, sous forme de boutade, relaté comment elle s'y prenait pour faire des recouvrements auprès de ses partenaires sans verser dans le harcèlement. Des partenariats communément appelés conventions comme en ont tous les organes de presse et autres structures.



Cette vidéo ayant fait l'objet de coupures et d'interprétations négatives par des personnes tapies dans l'ombre et mal intentionnées, Mme Aissatou Diop Fall a immédiatement réagi pour repréciser sa pensée le Mercredi 08-05-24. Tout cela est évidemment sur YouTube.



Grande a été notre surprise de voir le CORED se fendre d'un communiqué public à notre encontre, sans nous l'avoir envoyé personnellement, sans même nous avoir auditionné pour avoir notre version qui semble-t-il ne les intéresse nullement.



Le CORED dit qu'il est un tribunal ou un journaliste est jugé par ses pairs. Or, même les plus grands criminels du monde sont entendus, ont droit à un avocat parce qu'ils ont le droit de se défendre tout court.



Le CORED est composé de journalistes. Notre métier nous oblige à vérifier et recouper toute information avant diffusion, donc avant toute prise de décision. Le CORED a choisi la facilité en se contentant d'un petit extrait sur presque 2h d'émission en direct. Manifestement le CORED a condamné Mme Aissatou Diop Fall sans lui donner l'occasion de se défendre. On a laissé aucune chance à Public.sn.



Et le CORED qui fait dans la menace en annonçant une auto-saisine alors que Mme Aissatou Diop Fall est déjà jugée, brûlée vive et on tente de l'ensevelir pieds et poings liés sans qu'elle ait eu la possibilité de donner sa version des faits.

Des pratiques indignes d'un organe qui se fait pompeusement appeler TRIBUNAL.



Des journalistes qui ne vérifient ni ne recoupent des informations et qui se font appeler des PAIRS. Aïssatou Diop Fall dérange depuis des décennies la corporation. Des jaloux et aigris qui se cachent dans certains officines et veulent tuer le dernier né des organes de presse dont l'éthique et la déontologie est le credo.



Le professionnalisme de Mme Aïssatou Diop Fall et de ses collaborateurs qui l'accompagnent dans cette exaltante mission autour du groupe PROD'ADF éditeur du site Public.sn, du journal Le Public, de Public Radio et de la chaîne de télévision Public. Tv ne souffre d'aucune contestation. N'en déplaise à certains".



PROD'ADF