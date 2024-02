La réponse salée de Thérése Faye à Zahra Iyane Thiam: «Si Amadou Ba ne compte que sur elle, il ne verra pas le Palais»

Invitée de la matinale de la Tfm, Thérèse Faye Diouf n’a pas raté Zahra Iyane Thiam qui s’est exprimée, jeudi, sur les rumeurs de report des élections, rappelant que la candidature d’Amadou Ba pour Benno bokk yaakaar était «définitive» et que l’élection était «inévitable».



Pour Thérèse Faye Diouf, «si Amadou Ba ne compte que sur Zahra Iyane Thiam, il ne franchira même pas le seuil du palais présidentiel».



Face à la remarque du journaliste soulignant qu’elles appartiennent au même camp, la ministre du Développement communautaire, de la solidarité nationale et de l’équité sociale et territoriale, lui rétorque : «Ce n’est pas un problème. Je donne ma position. Si j’étais à la place d’Amadou Ba, je n’écouterai que ceux qui remportent des victoires chez eux. Mais s’il décide de prêter attention à des personnes incapables de gagner même leur propre bureau de vote, cela pose problème». Thérèse Faye prône le report de la Présidentielle, «ne serait-ce que pour 6 mois».



Bes bi