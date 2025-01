La reprise du marché du travail s’essouffle (OIT)

Cependant, le chômage des jeunes ne s’est guère amélioré, restant élevé à 12,6 %. En outre, le travail informel et la pauvreté des travailleurs ont retrouvé leurs niveaux d’avant la pandémie, et ce sont les pays à faible revenu qui ont eu le plus de difficultés à créer des emplois décents.



Le déficit mondial d’emplois s’élève à 402 millions



Dans ces conditions, le déficit mondial d’emplois - le nombre estimé de personnes qui souhaitent travailler mais n’ont pas d’emploi - atteindra 402 millions en 2024.



Ce chiffre comprend 186 millions de chômeurs, 137 millions de travailleurs découragés et 79 millions de personnes qui souhaiteraient travailler mais qui ont des obligations, telles que la garde d’enfants, qui les empêchent d’occuper un emploi.



Si l’écart s’est progressivement réduit depuis la pandémie, il devrait se stabiliser au cours des deux prochaines années, tempère l’OIT.

La participation au marché du travail diminue, en particulier chez les jeunes

Chez les jeunes hommes, le taux d’activité a fortement baissé, et nombreux sont ceux qui ne suivent pas d’études, d’emploi ou de formation (NEET). Cette tendance est particulièrement prononcée dans les pays à faible revenu, où les taux NEET des jeunes hommes ont augmenté de près de 4 points de pourcentage par rapport à la moyenne historique d’avant la pandémie, ce qui les rend vulnérables aux défis économiques.



Les taux de NEET dans les pays à faible revenu ont augmenté en 2024, les jeunes hommes atteignant 15,8 millions (20,4 %) et les jeunes femmes 28,2 millions (37,0 %), soit des augmentations respectives de 500 000 et 700 000 par rapport à 2023.

Au niveau mondial, 85,8 millions de jeunes hommes (13,1 %) et 173,3 millions de jeunes femmes (28,2 %) étaient des NEET en 2024, soit une augmentation de 1 million et 1,8 million respectivement par rapport à l’année précédente. De nouvelles opportunités dans les secteurs verts et numériques

Le Directeur général de l’OIT, Gilbert F. Houngbo, a souligné l’urgence d’agir. Pour l’OIT, le travail décent et l’emploi productif sont essentiels pour atteindre la justice sociale et les Objectifs de développement durable.

Pour éviter d’exacerber une cohésion sociale déjà mise à rude épreuve, l’escalade des impacts climatiques et l’augmentation de la dette, nous devons agir maintenant pour relever les défis du marché du travail et créer un avenir plus juste et plus durable. Tout retard risque d’aggraver la crise et de laisser des millions de personnes sur le carreau », a-t-il déclaré.



L’étude identifie un potentiel de croissance de l’emploi dans les énergies vertes et les technologies numériques. Les emplois dans le domaine des énergies renouvelables sont passés à 16,2 millions dans le monde, grâce aux investissements dans l’énergie solaire et l’hydrogène. Toutefois, ces emplois sont inégalement répartis, près de la moitié d’entre eux se trouvant en Asie de l’Est. Les technologies numériques offrent également des opportunités, mais de nombreux pays manquent d’infrastructures et de compétences pour tirer pleinement parti de ces avancées, note le rapport.

https://news.un.org/fr





