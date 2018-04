La réunion de BBY à Wakhinane Nimzatt vire à la bagarre et fait 5 blessés

Les démons de la division ont ressurgi au sein de Benno Bokk Yakaar de Guediawaye. Avant-hier, la rencontre des responsables de la coalition présidentielle tenue à la Case des tout-petits de la commune s’est terminée dans la violence. Si les forces de l’ordre n’étaient pas intervenues à temps, pour séparer les protagonistes et exfiltrer le maire, le pire allait se produire.



Au début, renseignent des sources, tout marchait comme sur des roulettes. Mais, à un moment de la rencontre, des membres de la Convergence des jeunes républicains (COJER) ont commencé à s’insulter mutuellement. Les insanités échangées entre proches de Mamadou Yaya Ba et de Racine Talla seront suivies par des empoignades. Un jeune de la Cojer du nom de Assane Touré, proche du premier nommé, s’est retrouvé avec une dent cassée, du fait du violent coup de poing qu’il aurait reçu du garde du corps de Racine Talla. Pape Sèye aurait voulu le forcer de sortir de la salle, pour avoir contrarié le maire.



Respectivement jeune frère et chef de cabinet du directeur général de la RTS, Djiby talla et Aliou Dia sortiront blessés des échauffourées.











L’Observateur

