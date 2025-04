La révolution écologique signée OSOLEY distribuée exclusivement par OCELESTE au Sénégal

💧 Qu’est-ce qu’un Générateur d’Eau Atmosphérique (GEA) ?

Un Générateur d’Eau Atmosphérique (GEA) capte l’humidité présente dans l’air ambiant pour produire de l’eau potable de grande qualité. Grâce à une technologie avancée, Osoley recrée le cycle naturel de l’eau en condensant la vapeur d’eau contenue dans l’air, sans besoin de source d’eau externe, ni d’installation de plomberie.



⚙️ Comment fonctionne le GEA d’Osoley ?

Filtration de l’air : L’air est aspiré et purifié à travers un double filtre pour éliminer poussières, pollens, fumées…



Condensation : L’air refroidi atteint son point de rosée, l’eau se condense et est recueillie dans un réservoir inox.



Purification : L’eau passe ensuite par plusieurs étapes : UV, pré/post-carbone, osmose inverse.



Minéralisation : L’unité TCR enrichit l’eau en minéraux et ajuste le pH entre 6,5 et 7,5.



Stockage sécurisé : L’eau est conservée dans un réservoir inox avec recirculation et désinfection UV continue.



Distribution : L’eau subit un dernier traitement UV avant distribution, garantissant une pureté optimale.



✅ Les Avantages Clés de L’Eau de l’Air™ d’Osoley

Eau potable illimitée : Indépendance totale vis-à-vis des réseaux traditionnels.



Zéro plastique : Plus besoin de bouteilles, stockage ou transport.



Installation facile : Plug & Play, sans plomberie.



Mobilité : Monté sur roulettes, déplacez-le où bon vous semble.



Écologique et économique : Un investissement durable et rentable.



Sécurité sanitaire : Stérilisation par UV, 99,99 % des bactéries éliminées.



🔝 Une Gamme pour Tous les Besoins

🏡 G10 / G10B

Idéal pour la maison ou les petits bureaux (3 à 6 personnes).



🏢 G30 / G30H

Best-seller d’Osoley ! Parfait pour 6 à 15 personnes – avec option eau chaude/froide.



🏫 G60 / G100

Pour les écoles, hôtels, restaurants, magasins, cliniques… jusqu’à 100 L/jour.



🏭 G250 / G500

Jusqu’à 500 litres d’eau potable par jour pour les grands espaces commerciaux et industriels.



🌿 Osoley, la Solution Durable pour un Monde sans Pénurie d’Eau

Grâce à ses GEA innovants, Osoley vous permet de produire de l’eau pure, partout et à tout moment. Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une institution, offrez-vous l’autonomie en eau et engagez-vous pour la planète.



Livraison et installation offerte !

Adresse: Malicounda Extension 2 - Mbour

75 525 50 50 • 75 901 64 64 | contact@oceleste.sn | www.oceleste.sn