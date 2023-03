‘’La santé mentale est le parent pauvre du système de santé sénégalais’’, Mballo Dia Thiam APS-La santé mentale est le ‘’parent pauvre’’ du système de santé sénégalais, a déclaré, samedi, à Kaolack (centre), le secrétaire général national du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale (SUTSAS), Mballo Dia Thiam, en raison de la négligence dont elle est l’objet, à ses yeux.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mars 2023 à 16:48 | | 0 commentaire(s)|

‘’Nous avons constaté que la santé mentale est le parent pauvre du système de santé’’, a dit M. Thiam lors de la cérémonie d’inauguration d’un centre de prise en charge médicale et de réinsertion sociale des malades mentaux.



‘’En dehors du centre hospitalier universitaire de Fann et du centre psychiatrique de Thiaroye (Dakar), des initiatives ont été prises, notamment à Kénia. Nous demandons même que le centre de Kénia (région de Ziguinchor) soit élevé au rang d’hôpital de niveau 1’’, a ajouté le leader syndical, invité d’honneur de la cérémonie d’inauguration de ce centre situé au quartier Bouchra de Kaolack.



Il a salué l’engagement d’Ansoumana Dione, le président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux, qu’il considère comme ‘’un pionnier’’ de la promotion de la santé mentale au Sénégal.



Mballo Dia Thiam dit déplorer l’insuffisance de spécialistes de la santé mentale dans le pays. ‘’Au Sénégal, on a très peu de psychiatres et d’autres spécialistes nécessaires à la prise en charge de la santé mentale’’, a-t-il dit.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook